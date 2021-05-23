"Террор — это вещь, которой пользуются только слабые": историк Таави Минник рассказал о том, что происходило во время Эстонской Освободительной войны

К концу 1918 года наша крупная и средняя промышленность уже более полутора лет простаивала. Наше сельское хозяйство производило для собственных нужд. Так что национализировать было нечего. В целом я бы назвал красный террор спецоперацией, проводимой в тылу Красной армии. В принципе, это была единственная функция, которую в то время выполняла Эстляндская трудовая коммуна.

Конечно, на эту тему много написано. В том числе написано, что правительство Ленина сразу же предоставило Эстляндской трудовой коммуне кредит в 10 миллионов рублей и признало ее. Но, во-первых, как может быть действительным признание такого государственного образования, если больше никто в мире его не признает? Во-вторых, 10 миллионов рублей на самом деле стоили столько же, сколько бумага, на которой они были напечатаны.

Если мы, к примеру, возьмем Польско-советскую войну, то в начале этого конфликта был создан Польревком, который также должен был стать революционным правительством, представителем Советской Польши, которым руководил Феликс Эдмундович Дзержинский, который вошел в историю как создатель ЧК (сокр. от чрезвычайная комиссия, то есть советская тайная полиция — прим. ред.). Как и у других подобных созданных большевиками марионеточных формирований, у этих марионеточных правительств не было других функций, помимо подавления сопротивления и террора в отношении местного населения.

В ней видели — и большевики несомненно хотели, чтобы видели — государственное формирование. Если мы посмотрим на историю этого формирования, то мы должны отправиться в середину того же месяца, когда командование 7-я армии Красной армии выпустило соответствующее распоряжение. Как известно, они уже вели подготовку к вторжению на территорию Эстонии, шло объединение сил. Их распоряжение также включало формирование гражданской администрации в тылу Красной армии. На самом деле, это была очень распространенная практика.

Советская Россия напала на Эстонскую Республику 28 ноября 1918 года. На следующий день в городе Нарве провозгласили Эстляндскую трудовую коммуну. Вероятно, ее можно считать похожим на государство образованием на территории Эстонии. Что из себя представляла эта коммуна и кто ею управлял?

Он также известен в более позднее время как партийный историк и заведующий партийным архивом. Один такой список, якобы, был получен от него. Еще раз подчеркну — я никогда не видел этот список своими глазами. Лично я подозреваю, что эти списки могли быть не готовы физически, хотя не может быть никаких сомнений в том, что большевики и их правительство намеревались физически уничтожить своих противников.

Должен признать, что я никогда не видел собственными глазами заранее подготовленного расстрельного списка, хотя я встречал сообщения в эстонской прессе в декабре 1918 года, например, что в Йыхви был арестован большевик Антс Лаук, который позже сменил имя на Рихард Маяк.

Эстляндская трудовая коммуна сформировала такой орган, как Комиссия по борьбе с контрреволюцией, которая по сути была клоном ЧК и имела региональные отделения. В Нарвском отделении составлен такой документ, как ”Список арестованных белогвардейцев, спекулянтов, грабителей и других лиц”. Не могли бы вы немного расшифровать это название? Кого из гражданских лиц и по каким политическим причинам большевики убивали во время Освободительной войны?

На самом деле, как мы знаем, за прибывшую позже иностранную помощь нужно было платить, и в этом смысле это не была помощь, но, несомненно, это была чрезвычайно важная в этой ситуации помощь продовольствием и оружием. Молодое Эстонское государство пережило самые трудные и критические моменты даже без иностранной помощи, чего никогда не смогла бы сделать Эстляндская трудовая коммуна.

Эстляндская трудовая коммуна значительно отличается от Временного правительства Эстонии . Если мы посмотрим на историю Освободительной войны Эстонии, то в принципе эстонцы освободили свою землю к весне 1919 года и выстояли в худшие моменты Освободительной войны до прибытия иностранной помощи.

Например, если провести параллели с сегодняшней ситуацией, то можно сказать, что очень похожая ситуация наблюдается с теми формированиями, которые существуют сегодня на востоке Украины, которые не смогли бы выдержать даже пару недель без поддержки России. Точно так же было и с Эстляндской трудовой коммуной, которая никогда не смогла бы существовать без российской армии.

Террор — это такая вещь, которой пользуются только слабые. Если бы у большевиков были другие средства убеждения населения, они, несомненно, использовали бы их, но в то время у них не было ничего, кроме жестокого насилия. Они этим и занимались, и у них были правильные кадры в виде люмпен-пролетариата и маргинализированных слоев населения, которые, конечно, с радостью воспользовались ситуацией, чтобы грабить, убивать и отомстить за прошлые ”оскорбления”.

Но если вернуться к категориям — кого преследовали и репрессировали — то нужно начать с цифр. Минимальное количество убитых в Эстонии в результате красного террора в 1918–1919 годах — 700 человек. Это можно подтвердить на основании архивных материалов. Если мы, например, отдельно посмотрим церковные книги, поищем в прессе того времени, даже в воспоминаниях, то придем к тому, что в Эстонии, несомненно, от рук красных погибло более 700 гражданских лиц.

По меньшей мере, на основании списков известно, что эстонские красные арестовали в 1918/1919 году 2500 человек. Что касается категорий, то местные красные использовали ту же методику, что и их старшие братья в Петрограде и Москве осенью 1918 года, когда был развязан так называемый Большой террор. Многих из них направили сюда уже 29 ноября из ЧК Москвы и Петрограда. У них был опыт, они видели это, они не боялись убивать людей, они были абсолютно безжалостны. Эти поступки у них не влекли за собой никакой вины, и они были самыми подходящими людьми для выполнения этих задач, чтобы выразить себя таким образом.

Теперь я наконец подошел к этим категориям. Большевики заменили обычное судопроизводство и систематизированное правосудие. Они заменили его расплывчатыми, обтекаемыми категориями: контрреволюционер, белогвардеец, черный воин, спекулянт и так далее. Теоретически под эти категории мог попасть кто угодно.