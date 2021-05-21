ОПРОС | При покупке телефона жители Эстонии сначала смотрят на цену, а уже потом на емкость аккумулятора

”Можно сказать, что жители Эстонии очень точно знают, чего ожидать от хорошего смартфона. В эпоху, когда мобильный интернет, общение в социальных сетях и съемка высококачественных фотографий стали повседневной частью развлечений, надежный аккумулятор, многофункциональная система камеры и возможность сохранять свои снимки и видео становятся все более важными для потребителей всех возрастов”, — отметил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Большинство считают подходящей ценой для мобильного телефона от 150 до 500 евро, причем пользователи в возрасте до тридцати лет являются наименее чувствительными к цене. А у каждого десятого жителя Эстонии в кармане лежит топовый телефон стоимостью более 900 евро.

”Чтобы каждый мог воспользоваться возможностями телефонов высокого класса по доступной цене, компания Samsung создала серию A. Недавно были выпущены модели A52 и A72 по доступным ценам, но включающие в себя все функции топовых телефонов: от качественных камер высокого разрешения до защиты от воды и пыли”, — пояснил Аасма.

Исследование показало, что, пользователи в возрасте до тридцати лет ценят качество камеры (44%) и марку (28%) телефона и готовы платить более высокую цену, а с повышением возраста респондентов все большую роль начинают играть стоимость и физические характеристики устройства. Например, люди старше 60 лет считают важными цену (71%), емкость аккумулятора (41%) и размер экрана (20%).

Исследование проводилось по заказу Samsung исследовательской компанией Norstat с 15 по 25 марта. Всего в опросе приняли участие 1000 человек: 49% мужчин и 51% женщин.