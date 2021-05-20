Исследование: женщины охотнее мужчин откладывают деньги на большие покупки

”Мы выяснили, что в теплую погоду 55% ​​жителей Эстонии начнут чаще использовать летние транспортные средства, такие как велосипеды, самокаты, роликовые коньки и т.п. Поскольку велосипед является отдельной статьей расходов, мы также хотели узнать, как именно люди совершают подобные крупные покупки, — пояснила руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. — Выяснилось, что 21% респондентов всегда пользуются возможностью совершить покупку в рассрочку, 60% экономят, чтобы накопить необходимую сумму, а 7% берут кредит для немедленного приобретения товара”.

Опрос также показал, что откладывать деньги готовы 56% мужчин и 63% женщин. Мужчины также охотнее берут кредиты, чтобы приобрести нужную вещь немедленно.

”В сравнении Эстонии, Латвии и Литвы большой разницы не оказалось, хотя эстонцы несколько меньше заинтересованы в кредитах, чем их соседи. Если в Эстонии готовых взять кредит было 7%, то в Латвии 13%, а в Литве 10%, — сказала Хакиайнен. — Можно надеяться, что желание людей сберегать с годами выросло благодаря повышению финансовой грамотности”.

Заказанное Citadele исследование предпочтений в отношении двухколесных транспортных средств показало, что жители Латвии и Литвы летом чаще намерены пользоваться машинами. В то время как 28% жителей Эстонии заявили, что сохранят свои нынешние привычки в отношении физической активности и летом, в Латвии таких респондентов было 36%, а в Литве 37%.