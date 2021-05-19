Исследование: каждый шестой житель Эстонии столкнулся в детстве с сексуальным насилием(60)
По словам эксперта отдела помощи жертвам насилия департамента Вирве Кассь, количество людей, столкнувшихся с сексуальным насилием в детстве, неожиданно. „В нашем обществе скорее всего достаточно много людей, которые до сих пор держат травмирующий опыт в себе. За сексуальное насилие всегда отвечает насильник, и жертва этого поступка в этом не виновата. По крайней мере хорошо то, что тема сексуального насилия в детском возрасте стала активно обсуждаться в нашем обществе, и мы видим, что люди стали обращаться за помощью”, — добавила она.
В рамках исследования было изучено мнение людей в возрасте от 15 до 74 лет, и темой исследования стало пережитое в детстве сексуальное насилие, фокус которого был направлен на проступки, совершенные со стороны совершеннолетнего человека. Всего было опрошено 2050 человек. Всего 17% опрошенных признались, что в возрасте до 15 лет они пережили эпизод сексуального насилия. Попытку изнасилования до 15 лет пережили 6% опрошенных и изнасилование — 3%.
В качестве лица, совершившего преступление, был чаще всего приведен незнакомый мужчина — в 43% случаев. В 40% случаев преступником стал знакомый жертве мужчина. Реже были указаны близкие родственники (10%) или люди, находящиеся в кругу доверия ребенка (4%).
По словам Кассь, также истории жертв были очень различными. ”Говорилось о случаях, когда чужой взрослый человек нападал на ребенка на улице. В этом случае один взрослый может принести вред очень многим детям, и поэтому оповещение о подобных случаях очень важно с точки зрения предотвращения такого рода преступлений. В то же время также были истории о насилии, которое было совершено со стороны отчима, отца, брата, матери или другого близкого родственника”, — добавила она.
По словам Пилле Алавер, руководителя услуг, нацеленных на помощь жертвам сексуального насилия, страдания жертвы, подвергшейся насилию, зачастую очень глубоки и имеют серьезные последствия. „Кроме физических травм, жертвы часто испытывают и проблемы психологического плана, например депрессию, бессонницу, мысли о самоубийстве и тревогу. Чем быстрее человек начнет получать профессиональную помощь, тем быстрее он сможет отойти и восстановиться от пережитого”, — сказала Алавер и добавила, что очень важным является и то, чтобы близкие люди, которые подозревают совершение сексуального насилия, сами заговорили об этом и дали знать о своей информированности, так как пострадавшему зачастую тяжело самому начать об этом говорить.
По результатам опроса стало известно, что только 33% переживших попытку изнасилования в детстве рассказали об этом кому-либо. „Поэтому очень важно рассказывать детям о том, что значит их право на собственное тело, и им должно быть известно о том, что помощь всегда есть”, — сказала Алавер.
Онлайн исследование Norstat было проведено в апреле этого года среди 2050 жителей Эстонии.
Возможности для получения помощи:
- Человек, переживший сексуальное насилие в прошлом, может получить помощь по телефону помощи жертвам 116 006 и также в интернете по адресу palunabi.ee на эстонском и русском языке. Помощь и совет от специалистов в сфере помощи жертвам насилия можно получить по всей Эстонии.
- Для взрослых людей, переживших насилие, открыты группы поддержки. Целю этих групп является помочь жертвам насилия вернуться обратно к нормальной жизни. Для присоединения к группе помощи можно написать по этому адресу tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee.
- Если со времени акта насилия прошло не более 7-8 дней, просим обратиться в ближайший центр поддержки жертв сексуального насилия. Центры помощи находятся в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну при центральных больницах. Центры открыты 24/7, и помощь в них бесплатна. В центры могут обратиться как женщины, так и мужчины в любом возрасте, а также дети. Более подробная информация находится по адресу palunabi.ee/seksuaalvagivald.
- Если ситуация критическая и помощь нужна срочно, просим звонить по телефону 112.
— В любое время помощь и совет по вопросам защиты ребенка можно получить по телефону 116 111.
- Дети, пережившие сексуальное насилие, или в случае, если есть такое подозрение, могут получить помощь в т.н. детских центрах по всей Эстонии. Дополнительная информация находится здесь.