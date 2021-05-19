Исследование: каждый шестой житель Эстонии столкнулся в детстве с сексуальным насилием

По словам эксперта отдела помощи жертвам насилия департамента Вирве Кассь, количество людей, столкнувшихся с сексуальным насилием в детстве, неожиданно. „В нашем обществе скорее всего достаточно много людей, которые до сих пор держат травмирующий опыт в себе. За сексуальное насилие всегда отвечает насильник, и жертва этого поступка в этом не виновата. По крайней мере хорошо то, что тема сексуального насилия в детском возрасте стала активно обсуждаться в нашем обществе, и мы видим, что люди стали обращаться за помощью”, — добавила она.

В рамках исследования было изучено мнение людей в возрасте от 15 до 74 лет, и темой исследования стало пережитое в детстве сексуальное насилие, фокус которого был направлен на проступки, совершенные со стороны совершеннолетнего человека. Всего было опрошено 2050 человек. Всего 17% опрошенных признались, что в возрасте до 15 лет они пережили эпизод сексуального насилия. Попытку изнасилования до 15 лет пережили 6% опрошенных и изнасилование — 3%.

В качестве лица, совершившего преступление, был чаще всего приведен незнакомый мужчина — в 43% случаев. В 40% случаев преступником стал знакомый жертве мужчина. Реже были указаны близкие родственники (10%) или люди, находящиеся в кругу доверия ребенка (4%).

По словам Кассь, также истории жертв были очень различными. ”Говорилось о случаях, когда чужой взрослый человек нападал на ребенка на улице. В этом случае один взрослый может принести вред очень многим детям, и поэтому оповещение о подобных случаях очень важно с точки зрения предотвращения такого рода преступлений. В то же время также были истории о насилии, которое было совершено со стороны отчима, отца, брата, матери или другого близкого родственника”, — добавила она.