Министр Кийк: вклад семейных врачей и медсестер в вакцинацию от COVID-19 неоценим

”В связи с кризисом COVID-19 нагрузка на центры семейных врачей значительно возросла. Во время кризиса семейные врачи и их бригады были рядом с людьми, консультировали пациентов и помогали им быстро пройти тестирование в случае подозрения на инфекцию. Вклад семейных врачей в вакцинацию от COVID-19 неоценим. Мы достигли высокого охвата вакцинацией пожилых людей в большинстве регионов благодаря семейным врачам и семейным медсестрам, которые приглашали, убеждали и неустанно отвечали на вопросы о вакцинации пациентов из своего списка”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Более 60 процентов всех прививок было сделано в центрах семейных врачей. Уже в одиннадцати регионах охват вакцинацией людей старше 70 лет превысил 70 процентов, в семи регионах — 75 процентов. На сегодняшний день вакцинированы почти 60 процентов всех людей, подверженных риску заражения COVID-19. ”Доверие жителей Эстонии к семейным врачам и медсестрам заслуженно высокое, и поэтому готовность людей к вакцинации также высока. Я благодарю всех семейных врачей и семейных медсестер за их приверженность и вклад, а также за то, что они отстаивают здоровье своих пациентов”, — добавил министр Танель Киик.