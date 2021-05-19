ВИДЕО | Таллиннская горуправа проводит пресс-конференцию на русском языке

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Таллинне и других проблемах рассказывают мэр столицы Михаил Кылварт, вице-мэр Андрей Новиков и старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Михаил Кылварт:

За предыдущий год город столкнулся с новыми вызовами и тяготами, хотя безусловно, основные тягготы легли на плечи жителей страны. Так как это было всегда, особой ценностью для нас является человек и всё, что связано с социальными направлениями нашей деятельности. Город по-прежнему является крупнейшим работодателям. На городских предприятиях работает около 20 000 человек. Для нас важно было переформатировать работу так, чтобы качество наших услуг не пострадало бы. Безусловно жто требовало и финансовых затрат. Но основное увеличение городских затрат было связано с социальной сферой - цифры говорят сами за себя.

В целом, экономика страны вышла из кризиса с минимальными потерями, но для некоторых секторов удар был более чем сильный, и мы постарались им помочь. Это и предприятия, и различные общественные организации, в том числе и частные кружки по интересам.

Определенную помощь оказало и государство. Но к сожалению, мы не можем не заметить, что помощь, которую получил Таллинн пропорционально не соответствовала населению и тем потерям, которые мы понесли, но она всё равно была ощутимой, и мы благодарны за то, что ее получили.

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