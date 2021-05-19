”Кибершторм”: в рамках ”Весеннего шторма” в Эстонии пройдут также киберучения

”Недавние кибератаки с целью получения выкупа на американского поставщика жидкого топлива Colonial Pipelines и ирландскую систему здравоохранения еще раз показали, как подобные нападения могут нарушить или даже вывести из строя жизненно важные службы страны. Эти инциденты не только причинили экономический ущерб, но и поставили под угрозу здоровье людей, а также функционирование государства в целом”, — сказал Андрес Клемм, руководитель отдела защиты информации критической инфраструктуры RIA (KIIK).

В сегодняшних учениях телекоммуникационным предприятиям предстоит справиться с преднамеренным нарушением работы услуг связи и отразить кибератаки. ”Если злоумышленники проникнут в какую-либо систему, то для нас важно наличие знаний о том, как себя вести и как в итоге разрешить ситуацию. Именно такие учения помогают искоренить неподготовленность и предотвратить растерянность. Мы можем представить себе хаос, который возникнет, если сотни тысяч людей внезапно не смогут звонить или использовать мобильную передачу данных. Поэтому как государство мы должны уметь действовать быстро и верно”, — добавил Клемм.

Глава отдела кибербезопасности Telia Eesti Айгар Кяйс отметил, что для Telia, как поставщика жизненно важных услуг, критически важна надежность и безопасность систем. ”Такие учения помогают проверить готовность к различным кризисным ситуациям и улучшить системы кибербезопасности предприятия”, — подтвердил Кяйс.

Кяйс подчеркнул, что в современном быстро развивающемся цифровом мире каждое предприятие, независимо от своего размера или сферы деятельности, должно систематически заниматься кибербезопасностью. ”Кибератаки становятся все более автоматизированными и точными, а внимание киберпреступников привлекают все больше и больше сфер деятельности”, — сказал Кяйс.

RIA и внешние киберэксперты помогут выставить злоумышленников из систем, а телекоммуникационные предприятия реально попрактикуются в том, как обеспечить работу услуг связи в кризисной ситуации.

В учениях также участвует Кайтселийт, Вооруженные силы и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.