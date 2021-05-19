Госконтроль проверил, на что пошли 745 млн евро антикризисной государственной помощи

Исключение составляют меры поддержки Фонда развития сельской жизни, которые зачастую доходили до предприятий, которые не пострадали от снижения доходов больше, чем остальные, которые не получали помощи или не обращались за ней.

”В своем обзоре Госконтроль не оценивал обоснованность отдельных решений или процесс рассмотрения выдаваемых кредитов или пособий. В целом, однако, можно сказать, что за помощью обращались и получали эти меры поддержки такие предприятия, которые действительно испытывали проблемы”, — сказал руководитель аудита Меэлис Пеэрна.

Из обзора выясняется, что предприятия, получившие компенсацию заработной платы от Эстонской кассы по безработице, в прошлом году снизили оборот продаж более чем вдвое по сравнению с предприятиями, не получившими финансовой поддержки. Оборот продаж у тех, кто получил от фонда от KredEx кредиты или поручительства для оказания помощи в кризисной ситуации, снизился почти втрое по сравнению с теми предприятиями, которые не получали антикризисных кредитов и пособий. В 2020 году оборот продаж у предприятий, получивших поддержку от Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS), снизился в среднем более чем втрое по сравнению с предприятиями, не получавшими помощи в виде этой меры поддержки.

Средний оборот продаж у предприятий, получивших компенсацию заработной платы от Кассы по безработице, снизился в 2020 году на 19,4% по сравнению с предыдущим годом, в то время как оборот тех, кто не получал компенсации, снизился на 8,6%. Средний оборот продаж у предприятий, получивших помощь в рамках мер поддержки фонда EAS, в 2020 году снизился на треть: 33,2%. В то же время у тех предприятий, которые не получали помощи в виде мер поддержки, этот показатель снизился на 8,6%. При этом средний оборот продаж у предприятий, получивших кредит и/или поручительство по кредиту от Фонда развития сельской жизни, снизился меньше (–7,2%), чем у предприятий, не получавших помощи в виде мер поддержки (–8,6%).