Госконтроль проверил, на что пошли 745 млн евро антикризисной государственной помощи(2)
Исключение составляют меры поддержки Фонда развития сельской жизни, которые зачастую доходили до предприятий, которые не пострадали от снижения доходов больше, чем остальные, которые не получали помощи или не обращались за ней.
”В своем обзоре Госконтроль не оценивал обоснованность отдельных решений или процесс рассмотрения выдаваемых кредитов или пособий. В целом, однако, можно сказать, что за помощью обращались и получали эти меры поддержки такие предприятия, которые действительно испытывали проблемы”, — сказал руководитель аудита Меэлис Пеэрна.
Из обзора выясняется, что предприятия, получившие компенсацию заработной платы от Эстонской кассы по безработице, в прошлом году снизили оборот продаж более чем вдвое по сравнению с предприятиями, не получившими финансовой поддержки. Оборот продаж у тех, кто получил от фонда от KredEx кредиты или поручительства для оказания помощи в кризисной ситуации, снизился почти втрое по сравнению с теми предприятиями, которые не получали антикризисных кредитов и пособий. В 2020 году оборот продаж у предприятий, получивших поддержку от Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS), снизился в среднем более чем втрое по сравнению с предприятиями, не получавшими помощи в виде этой меры поддержки.
Средний оборот продаж у предприятий, получивших компенсацию заработной платы от Кассы по безработице, снизился в 2020 году на 19,4% по сравнению с предыдущим годом, в то время как оборот тех, кто не получал компенсации, снизился на 8,6%. Средний оборот продаж у предприятий, получивших помощь в рамках мер поддержки фонда EAS, в 2020 году снизился на треть: 33,2%. В то же время у тех предприятий, которые не получали помощи в виде мер поддержки, этот показатель снизился на 8,6%. При этом средний оборот продаж у предприятий, получивших кредит и/или поручительство по кредиту от Фонда развития сельской жизни, снизился меньше (–7,2%), чем у предприятий, не получавших помощи в виде мер поддержки (–8,6%).
В обзоре Госконтроль также рассмотрел и то обстоятельство, какими сферами деятельности занимаются те предприятия, которым была выделена большая часть финансовой помощи. Из всех сфер деятельности наибольшая доля предприятий, получивших помощь в виде компенсации заработной платы от Кассы по безработице или антикризисных мер фонда EAS, а также экстренные кредиты и поручительства по кредитам от фонда KredEx, относилась к гостиничному сектору и сфере общественного питания. ”В целом картина с принятием мер поддержки выглядит вполне логично, поскольку данные Департамента статистики Эстонии показывают, что в 2020 году больше всего снизился оборот продаж в гостиничном секторе и сфере общественного питания, а также в области искусства, развлечений и досуга, по сравнению с 2019 годом”, — прокомментировал это руководитель аудита Меэлис Пеэрна. Из видов деятельности, играющих большую роль в экономике, оборот продаж также значительно снизился в сфере транспортировки и складирования.
Тем не менее, больше всего кредитов или поручительств по кредитам от Фонда развития сельской жизни (MES) получили предприятия в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, которых в меньшей степени коснулся кризис, вызванный коронавирусом. Также средний оборот продаж у предприятий, работающих в этой сфере и получивших помощь в виде мер поддержки от MES, снизился в 2020 году на 1,4%, а оборот продаж у предприятий, не получавших помощи, снизился в среднем на 4%. ”Глядя на меры по развитию сельской жизни, можно сделать вывод, что эти меры помощи не дошли до предприятий, испытавших наибольшее снижение оборота”, — сказал руководитель аудита Пеэрна.
Примерно три четверти предприятий, получивших антикризисную помощь, которые были охвачены данным обзором, получили помощь в виде одной меры поддержки (73,9%), и почти четверть (24,7%) получили помощь в виде двух антикризисных мер. Нашлось 12 предприятий, или 0,05% от всех предприятий, получивших помощь, которые получили помощь от всех четырех организаций, применявших меры поддержки, охваченных данным обзором.
В начале кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Правительство Республики приняло ряд мер по поддержке экономики. Основное внимание в обзоре и анализе Госконтроля уделялось компенсации заработной платы от Эстонской кассы по безработице, пособию по арендным платежам для предприятий сферы торговли и обслуживания от фонда EAS, а также пособию для туристического сектора и пособию для малого бизнеса. Кроме того, Госконтроль рассмотрел экстренные кредиты и поручительства по кредитам, выданные предприятиям фондами KredEx и Фондом развития сельской жизни.
В качестве кредитов и поручительств по кредитам от фонда KredEx было потрачено 330 миллионов евро, в качестве компенсаций заработной платы от Кассы по безработице было выплачено 256 миллионов евро, в качестве кредитов и поручительств по кредитам от Фонда развития сельской жизни — 125 миллионов евро, и в качестве пособий от Фонда содействия развитию предпринимательства — 34 миллиона евро.
Правительство Республики решило запустить меры поддержки как можно скорее, и поэтому было мало времени, чтобы оценить ситуацию в бизнесе, точно сфокусировать эти меры и разработать соответствующие правовые акты. У учреждений, применявших меры поддержки, было мало времени для разработки процессов, необходимых для принятия этих мер. Госконтроль усмотрел риск в том, что регулирующие положения, принятые в результате недостаточной предварительной работы, и наспех созданные рабочие процессы не обеспечивают того, чтобы меры поддержки доходили до предприятий в тех видах деятельности, где влияние кризиса оказалось наиболее сильным.
В ходе составления обзора Госконтроль изучил, достигли ли меры государственной поддержки тех сфер деятельности, где влияние кризиса, вызванного пандемией COVID-19, проявлялось сильнее, и дошла ли финансовая поддержка до тех предприятий, которые пострадали сильнее, судя по экономическим показателям (оборот продаж, налог на рабочую силу, количество работников).