Ратас устраивал неформальные ужины в доме, который государство приобрело из соображений безопасности

Все из-за того, что неподалеку располагается особо секретный отдел разведки, и его служащие не хотели, чтобы за их передвижениями наблюдали чужие. Риск повышало и то, что одна из квартир сдавалась в аренду предпринимателю российского происхождения.

"Бюро директора по координации национальной безопасности занимается консультированием премьер-министра по вопросам государственной безопасности и организацией делопроизводства правительственной комиссии по безопасности. Важной и неизбежной частью этой работы является обработка и защита государственных тайн и засекреченной информации”, — пояснила тогда изданию Õhtuleht пресс-секретарь госканцелярии Кристийна Тиймус.

Квартиры по адресу Рахукохту, 1с принадлежали трем известными предпринимателям: квартира на верхнем этаже Рейну Кийку, на среднем Хансу Н. Луйку, ни нижнем Андресу Лыхмусу. Реально жил там только Лыхмус. "Поступило заманчивое предложение и я съехал”, — вспоминает бизнесмен. Он говорит, что в его квартире ”какие-то хиппи” основали Skype.

Квартиры за 1,57 млн евро приобрела Riigi Kinnisvara AS.

Особых возражений частные владельцы выдвинуть не могли, поскольку квартиры были не приватизированы и государства отказалось заносить движимое имущество в крепостную книгу, поскольку время перехода закончилось. Владельцы просто оказались в правовом вакууме и легче было поддаться давлению государства.

Пять лет спустя правительство Таави Рыйваса сообщило, что дом во дворе был реновирован и теперь премьер-министр может устраивать здесь обеды и ужины. Ранее для этих целей использовали правительственный зал, но оттуда постоянно приходилось выносить мебель. В подвальном помещении в доме Стенбока имеется и столовая, но ее посчитали неподходящей.

О доме во дворе заговорили неделю назад, когда Eesti Ekspress написал, что во время премьерства Юри Ратаса в нем устраивались т. н. ужины ”черного ящика”, то есть по сути происходило неформальное управление страной.