ВИДЕО: "Флора" разобралась с "Левадией" за 18 минут

Перед выходом на поле оба соперника получили неожиданный подарок. Основной конкурент в борьбе за чемпионский титул "Пайде" неожиданно проиграл дома вильяндискому "Тулевику" - 0:1 (0:0).

"Флору" этот результат, похоже, порадовал больше. К исходу первого получаса игры она трижды поразила ворота "Левадии". Счет в матче на 10-й минуте открыл Константин Васильев, легко оторвавшийся в штрафной от грузинского легионера Антона Толордавы.

Беда не приходит одна. Вскоре после пропущенного мяча "Левадия" вынуждена была произвести две вынужденные замены, а затем мяч дважды

после ударов Рауно Саппинена и Хенрика Оямаа влетел в сетку ворот дезорганизованной "Левадии". Игра была сделана за 18 минут. В ближайшую субботу соперники сыграют в финале Кубка Эстонии.

Несмотря на поражение, "Левадия" сохранила лидерство в турнирной таблице - 28 баллов. На втором месте "Пайде" (24). Тройку лидеров замыкает "Флора" (20), которая сыграла на 4 матча меньше конкурентов.