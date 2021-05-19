19.05.2021, 12:15
СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Левадия" нанести первое поражение "Флоре"?(1)
Foto: Jaanus Lensment
В центральном матче 14-го тура чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" принимает "Флору" (начало в 20:00).
"Левадия" лидирует в "Премиум-лиге", набрав 28 очков. Не потерпевшая еще ни одного поражения "Флора" замыкает тройку лидеров чемпионата Эстонии - 17 очков. Правда, флорасцы провели на четыре матча меньше конкурента.
В нынешнем сезоне соперники уже встречались между собой в чемпионате. Поединок первого круга завершился в конце апреля вничью - 0:0.