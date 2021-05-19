СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Левадия" нанести первое поражение "Флоре"?

"Левадия" лидирует в "Премиум-лиге", набрав 28 очков. Не потерпевшая еще ни одного поражения "Флора" замыкает тройку лидеров чемпионата Эстонии - 17 очков. Правда, флорасцы провели на четыре матча меньше конкурента.