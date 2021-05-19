19.05.2021, 15:10
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Есть ли у России надежда? Фонд Открытой Эстонии проводит дискуссионную серию "Голоса России"
19 мая проходит дискуссионная серия Фонда Открытой Эстонии "Голоса России". Пространство свободы в России сегодня заметно сужается, ограничивая возможности дискуссий и выбора. Пандемия стала катализатором негативных настроений, cтагнация не предполагает механизмов выхода из состояния застоя и длительной деградации.
Есть ли у России надежда, и что в такой ситуации делать? Эти темы будут обсуждать на очередной встрече из цикла ”Голоса России”.
В дискуссии примут участие корреспондент "Эхо Москвы" Карина Орлова, политолог Федор Крашенинников; общественный деятель и журналист; кандидат филологических наук Юлия Галямина и псковский политик Лев Шлосберг. Модератором дискуссии будет музыкальный и общественный критик Артемий Троицкий.
Мероприятие проходит на русском языке. Начало в 15:00 и ориентировочно до 16:30.