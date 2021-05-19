СЕГОДНЯ: Энели Ефимова выступит в финале чемпионата Европы. Будет ли рекорд?

Среди участниц финального заплыва представительница таллиннского "Калева" самая молодая. Помимо эстонской пловчихи, за медали чемпионата Европы будут соперничать две итальянки, две британки, россиянка, ирландка и шведка Софи Ханссон, показавшая лучшее время в полуфинале - 1.05,69. Ефимова вошла в финал с седьмым результатом, улучшив свой же рекорд Эстонии - 1.06,47.