Энели Ефимова заняла 8-е место на чемпионате Европы(3)
Представительница таллиннского "Калева" была самой молодой участницей финала. Накануне в полуфинальном заплыве Ефимова очень грамотно разложила свои силы, накатила на второй половине дистанции и установила рекорд Эстонии - 1.06,47.
В финальном заплыве Ефимова сразу же вломила высокий темп. На середине дистанции она была пятой - 31,31. К сожалению, на финиш сил у нее не хватило и она прилично уступила своему полуфинальному результату. Впрочем, не будем судить молодую пловчиху очень строго. 8-е место среди 60 участниц - превосходный результат для 14-летней дебютантки чемпионата Европы.
Серебро на дистанции 100 метров брассом завоевала итальянка Арианна Кастильяни (1.06,13), которая на отрезке 50 метров была последней (31,45). Бронзовая медаль вручена ее соотечественнице Мартине Карраро (1.06,21). Победительница предыдущего чемпионата Европы россиянка Юлия Ефимова финишировала четвертой (1.06,33).