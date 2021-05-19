Энели Ефимова заняла 8-е место на чемпионате Европы

Представительница таллиннского "Калева" была самой молодой участницей финала. Накануне в полуфинальном заплыве Ефимова очень грамотно разложила свои силы, накатила на второй половине дистанции и установила рекорд Эстонии - 1.06,47.

В финальном заплыве Ефимова сразу же вломила высокий темп. На середине дистанции она была пятой - 31,31. К сожалению, на финиш сил у нее не хватило и она прилично уступила своему полуфинальному результату. Впрочем, не будем судить молодую пловчиху очень строго. 8-е место среди 60 участниц - превосходный результат для 14-летней дебютантки чемпионата Европы.