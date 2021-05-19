ВИДЕО | Число смертей пациентов с COVID-19 находится на самом низком уровне с начала года

Юллар Ланно сообщил, что сейчас в Эстонии оранжевый уровень опасности. Больше всего беспокойства вызывает ситуация в Нарве. Зато в Мустамяэ, Ласнамяэ и Маарду заражение снизилось.

Ханна Сепп добавила, что уровень заражения снижается, а показатель заражения R сейчас составляет 0,88. Однако в Ида-Вирумаа, Валгамаа и Пярнумаа заражение идет вверх. Также выросла заболеваемость среди детей 10-14 лет.

Чаще всего коронавирус завозят из России, Швеции и Финляндии. В стране сейчас доминирует британский штамм коронавируса — 95% от всех случаев заражения.

На прошлой неделе было выявлено четыре случая заражения индийским штаммом коронавируса, все случаи были завезены: два с Мальдив, один из Германии и еще один из России.

Из хороших новостей — снижается число смертей пациентов с COVID-19. Сейчас число смертей находится на самом низком уровне с начала года. Средний возраст скончавшихся — 79 лет.

Марек Сеэр рассказал, что в Эстонии одну дозу вакцины получили уже 38,4% совершеннолетнего населения. Он заверил, что все желающие получат первую дозу в течение мая или июня.

По состоянию на 11 утра было еще около 500 свободных номерков на вакцинацию, основная часть из них в Ида-Вирумаа. В субботу будет добавлено еще 25 000 номерков, которые будут распределены там, где спрос больше всего, то есть в Таллинне и Тарту.

После введения второй дозы коронавирусом заболевает 0,37% всех вакцинированных. На данный момент известно, что 66 людям, которые получили вторую дозу, потребовалась госпитализация, но причины госпитализации неизвестны.

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