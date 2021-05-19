Номерки на вакцинацию в Таллинне опять закончились. Свободное время есть в Ида-Вирумаа

В предстоящую субботу дигитальной регистратуре появятся новые номерки по всей Эстонии. Время также можно забронировать по телефону 1247, который работает 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00.

Всего по состоянию на 9 часов утра среды было 1060 свободных номерков, из них 883 — в Ида-Вирумаа. В Таллинне и Тарту номерков уже не было. 119 свободных номерков было в Пярнуской больнице, менее 10 раз — в Вырумаа, Кехра и Йыгева.

Министерство социальных дел напоминает, что если человек зарегистрируется на получение первой дозы в другом уезде, то и вторую ему нужно будет получить там же.

На данный момент согласно плану, все желающие к концу июня смогут получить хотя бы одну дозу вакцины. ”Моя мечта , чтобы поставки все увеличивались. Надеюсь, так и будет”, — сказал руководитель рабочей группы по вакцинации Марек Сеэр Delfi несколько дней назад.

Вчера Сеэр принес извинения всем жителям Эстонии, которые не смогли воспользоваться другими услугами портала для пациентов из-за очереди за номерками на вакцинацию.

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