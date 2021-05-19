Департамент здоровья: за сутки прибавилось 257 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 111 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 86 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 57, в Пярнумаа и Тартумаа — по 20, в Валгамаа — 16 новых случаев заражения. В Пылвамаа прибавилось шесть, в Ярвамаа — пять, в Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа — по четыре, в Ляэнемаа — три, на Сааремаа, в Валгамаа и Вильяндимаа — по два, в Рапламаа — один новый положительный результат теста. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У четверых получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 291,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,3%.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 204 пациента. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 144 человек (70%).

За сутки ввели 7 921 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 413 070 людям, курс вакцинации завершен у 183 300 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 65%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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