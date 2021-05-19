Департамент здоровья: за сутки прибавилось 257 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 111 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 86 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 57, в Пярнумаа и Тартумаа — по 20, в Валгамаа — 16 новых случаев заражения. В Пылвамаа прибавилось шесть, в Ярвамаа — пять, в Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа — по четыре, в Ляэнемаа — три, на Сааремаа, в Валгамаа и Вильяндимаа — по два, в Рапламаа — один новый положительный результат теста. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У четверых получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 291,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,3%.

По состоянию на утро 19 мая в больницах находится 204 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 31 пациент, из которых на управляемом дыхании 22 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 27. Домой выписали 19 человек, 19 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 144 человека (70%).

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 60-летний мужчина, 76-летняя женщина и 90-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 232 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 660 историй болезни COVID-19 с 7 316 пациентами.

По состоянию на 19 мая выздоровело 119 608 человек. Из них история болезни 78 148 человек (65,3%) завершена, у 41 460 человек (34,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.