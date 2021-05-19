ИНТЕРВЬЮ | Кристина Каллас: по исследованиям, знание русского языка не дает преимуществ на эстонском рынке труда

В программе "Ээсти 200" написано, что в будущем дети в Эстонии будут говорить кроме родного еще на двух иностранных языках. В случае с русскоязычными учениками, это означает эстонский и английский?

Эстонский язык для русскоязычных детей не является иностранным. Это их второй язык. Иностранный язык — это тот, на котором в обществе не разговаривают. Язык, который приходит из-за границы. Владение двум иностранными языками является давней целью европейской языковой политики. Эстонское школьное образование этим как раз и занимается.

А это не пустая трата?

В каком смысле?

В том смысле, что большинству людей не нужен второй иностранный язык. Для них обучение этому языку — пустая трата времени.

Не знаю, я говорю на четырех языках. Ни один не был выучен напрасно. Все пригодились.

[…]

В идеале Рамона Раска [эстонский адвокат — прим. ред.] в Эстонии должно быть двуязычное общество: эстонцы идеально говорят на русском языке, а русские — на эстонском. Мне кажется это тотальной тратой времени: зачем для общения друг с другом нужно учить оба языка, хватит и того, когда есть один общий язык. В ответ на это утверждают, что владеющие русским языком эстонцы имеют большое преимущество на рынке труда. Департамент статистики не подтверждает ни одного преимущества знания русского языка.

Это я знаю. Знание русского языка действительно не дает преимуществ на эстонском рынке труда. Это подтвердили и исследования. В определенном сегменте обслуживания дает преимущества, но это места с низкой заработной платой. Как только начинаешь идти выше, то преимуществ больше нет. Иногда слышно от самих русских, что они трехязыяные и это дает им преимущество перед эстонцами на рынке труда, но это не так, с точки зрения статистики не отвечает правде.

[…]

Ваша мама русская, а отец — эстонец. Вы сами себя считаете эстонкой?

Да.

Ваш муж — поляк?

Да.

Тогда кем считают себя ваши дети?

Я не знаю. Не спрашивала у них.

Они говорят на нескольких языках?

Они трехязычные.

[…]

Ассимиляция — это хорошо или плохо?