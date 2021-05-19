19.05.2021, 08:58
ГРАФИК | Рейтинги партий: поддержка EKRE достигла самого высокого уровня с начала 2019 года(32)
Foto: Kiur Kaasik
Поддержка входящей в оппозицию партии EKRE впервые с начала 2019 перевалила за 20%, выяснилось в новом исследовании рейтинга партий от Института общественных исследований и Norstat Eesti AS.
Согласно свежим данным, Партию реформ поддерживают 31,4%, EKRE — 20,3%, а Центристскую партию — 19,9% избирателей.
Не входящую в Рийгикогу партию "Ээсти 200" поддерживают 13,1% эстоноземельцев, а другие оппозиционные партии, Социал-демократическую и Isamaa, по 7,3% и 5% избирателей соответсвенно.
Всего коалиционные партии поддерживают 51,3% опрошенных, а оппозиционные — 32,6%.