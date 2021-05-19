Люди продолжают падать с велосипедов и самокатов: за сутки пострадали пятеро

В 7.58 в Вильянди на Паала теэ 58-летняя женщина на Volkswagen Caddy на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 10-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на самокате. Мальчика доставили в Клинику Тартуского университета.

В 8.03 в Таллинне у Пярну маантеэ, 107 34-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и ее сбила машина. Водитель скрылся с места инцидента. Скорая помощь оказала пострадавшей помощь на месте.

В 8.21 произошел инцидент у Палдиски маантеэ, 80 в Таллинне, где 33-летняя женщина не справилась с управлением электросамоката и упала. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16.14 в Силламяэ на бульваре Виру 38-летний мужчина на Toyota Land Cruiser не уступил дорогу 45-летней женщине на Chevrolet Aveo, в результате чего машины столкнулись. Скорая помощь оказала помощь водителю Chevrolet на месте.

В 18.43 произошел инцидент в Таллинне на улице Туукри, где 37-летний мужчина упал с велосипеда. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За сутки было задержано два водителя в состоянии наркотического опьянения и семь — в состоянии алкогольного.