Эстония получит 173 млн евро из средств ЕС на оживление экономики

Деньги пойдут на то, чтобы смягчить социальные последствия вызванного пандемией кризиса, также они призваны оказать поддержку переходу на зеленую и цифровую экономику, передает RusERR.

В общей сложности сумма дотаций, выделяемых из средств программы REACT-EU Эстонии, Болгарии и Германии, составляет 367 млн евро.

Фонд REACT-EU был создан как составная часть фонда финансирования NextGenerationEU для выхода из вызванного коронавирусом кризиса и преобразования экономики Европейского союза в экологически чистую, цифровую и устойчивую среду, наращивание потенциала в секторе здравоохранения, оживлении экономики, обеспечении рынка труда и мер социального участия.