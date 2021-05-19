Кадыров сказал в "Инстаграме" "уничтожу". Кому он еще угрожал?

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится", — заявил тогда Кадыров.

В ноябре того же года на совещании в правительстве по вопросам развития малого и среднего бизнеса Кадыров решил развить тему комментариев в соцсетях, которые могли оскорбить чью-либо честь.

"Один парень пишет: мы тебе покажем. Покажи, говорю, дай свой номер — я тебе объясню. Если вы правы, я готов извиниться и просить прощения, — цитировал его "Кавказский узел". — Если вы оскорбляете мою кровь, род, мою семью и народ — это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите, а то мы поломаем пальцы и вырвем язык — имейте в виду. Мы ни один провоцирующий комментарий или видео-публикацию не оставим".

В июне 2019 года Кадыров в прямом эфире в "Инстаграме" комментировал ситуацию со сносом дорожного указателя на окраине дагестанского Кизляра и обострение территориального спора. Тогда он грозил "поломать пальцы" и "вырвать язык" тем, кто пишет комментарии, оскорбляющие достоинство человека.

Об этом рассказал блогер Тумсо Абдурахманов, опубликовавший фрагмент прямого эфира в своем телеграм-канале. Абдурахманов — один их самых известных критиков Кадырова. Он живет в Швеции, в прошлом году на него напали.

"Свои данные пришли мне вот сюда, в директ. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал — и тебя тоже уничтожу", — не переставая смеяться, пригрозил глава Чечни.

Прочитав комментарий, глава республики засмеялся: "Если это ты мне это написал, я найду тебя, и мы посмотрим, кто из нас шайтан". "Самому тебе как — не стыдно? — продолжая смеяться, спросил Кадыров. — Как ты будешь смотреть в зеркало? Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: если я умру, помогите моей семье…"

В понедельник Кадыров провел прямой эфир в "Инстаграме". Один из зрителей прислал комментарий, назвав его "шайтаном". Шайтан — это черт или сатана. Сам Кадыров часто называл шайтанами участников вооруженного подполья в Чечне, а также своих критиков.

Его слова вызвали резонанс на федеральном уровне, а сам глава Чечни спустя две недели объяснил их тем, что они были вырваны из контекста.

"Сказал что-то, разозлившись… Пытаются это переделать! Когда мы ругаемся соответственно нашим традициям, адатам, говорим: я тебя побью, я тебя убью — делают прямой перевод. Говорят: смотрите, Кадыров туда-сюда. Эй, да не говорю я этого!" — рассказывал Кадыров.

"Я даже своим детям это [угрозы] говорю. У нас в лексиконе это используется. Всегда это было, чтобы испугать, поругать", — объяснял он.

"Остановите этих нелюдей"

В феврале 2020 года на обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном. Милашина связывала случившееся с главой республики. "Мне сложно сосчитать, сколько раз лично я получала от Рамзана Ахматовича публичные угрозы", — писала Милашина.

В апреле того же года в "Новой газете" вышла ее статья "Смерть от коронавируса — меньшее зло" о ситуации с Covid-19 в Чечне. Он вызвала гнев Кадырова. "Что ты за женщина? Какая мать тебя родила? Какие мать, отец тебя воспитали? Я обращаюсь еще раз к руководству государства: хотя бы в это серьезное время для нашего государства… К администрации президента обращаюсь, обратите на это внимание!" — говорил Кадыров в прямом эфире в "Инстаграме".

"Эй, господа из Федеральной службы безопасности, вы должны обеспечить безопасность! Эту газету вы курируете. Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ… Эй, "Газпром"! Это народные деньги, которые вы зарабатываете! Не платите тем людям, врагам нашего народа денег!" — требовал глава Чечни (позже он пояснил, что перепутал "Новую газету" с радио "Эхо Москвы", которое входит в "Газпром-медиа").

"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите!" — говорил Кадыров.