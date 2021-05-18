ФОТО | Премьер-министр Кая Каллас на Донбассе: безопасность Украины — это безопасность всей Европы

Во второй день украинского визита премьер-министр Кая Каллас ознакомилась с ситуацией в Луганской области, где она вместе с вице-премьером по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым посетила два контрольных пункта въезда-выезда — самый восточный в Станице Луганской и самый новый, ”Счастье”, который является единственным контрольным пунктом, который можно пересекать на автомобиле. Россия до сих пор откладывает открытие своего контрольного пункта, ссылаясь на пандемию COVID-19. Украинские военные дали премьер-министру обзор ситуации с боевыми действиями в настоящее время.

”Никто в сегодняшней Европе не должен жить в зоне военных действий или в оккупации. Мы все — партнеры и друзья Украина — должны положить этому конец. Эстония не наблюдает пассивно за страданиями украинцев. Мы работаем вместе с нашими партнерами в международных организациях над тем, чтобы предпринять конкретные шаги в ответ на агрессивные действия России. Кремль должен знать цену дальнейшей эскалации”, — сказала Каллас. ”Безопасность Украины — это безопасность Европы”, — подчеркнула она.

Представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев рассказали премьер-министру о положении местных жителей и показали, как проходит восстановление жилья в Станице Луганской, где в ходе военных действий пострадали 70% зданий. Эстония поддерживает деятельность управления в Украине с 2014 года.

Каллас также посетила район, где в прошлом году бушевали лесные пожары, и посадила в Станице Луганской дерево, которое символизирует участие Эстонии в ликвидации последствий природного бедствия. Поскольку в районе конфликта нельзя было использовать самолеты для работ по тушению пожара, нанесенный ими ущерб был особенно масштабным. Погибли десятки людей. Министерство внутренних дел и Спасательный департамент Эстонии собрали необходимое снаряжение, которое в качестве гуманитарной помощи будет отправлено луганским спасателям.