ФОТО | Премьер-министр Кая Каллас на Донбассе: безопасность Украины — это безопасность всей Европы(35)
Во второй день украинского визита премьер-министр Кая Каллас ознакомилась с ситуацией в Луганской области, где она вместе с вице-премьером по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым посетила два контрольных пункта въезда-выезда — самый восточный в Станице Луганской и самый новый, ”Счастье”, который является единственным контрольным пунктом, который можно пересекать на автомобиле. Россия до сих пор откладывает открытие своего контрольного пункта, ссылаясь на пандемию COVID-19. Украинские военные дали премьер-министру обзор ситуации с боевыми действиями в настоящее время.
”Никто в сегодняшней Европе не должен жить в зоне военных действий или в оккупации. Мы все — партнеры и друзья Украина — должны положить этому конец. Эстония не наблюдает пассивно за страданиями украинцев. Мы работаем вместе с нашими партнерами в международных организациях над тем, чтобы предпринять конкретные шаги в ответ на агрессивные действия России. Кремль должен знать цену дальнейшей эскалации”, — сказала Каллас. ”Безопасность Украины — это безопасность Европы”, — подчеркнула она.
Представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев рассказали премьер-министру о положении местных жителей и показали, как проходит восстановление жилья в Станице Луганской, где в ходе военных действий пострадали 70% зданий. Эстония поддерживает деятельность управления в Украине с 2014 года.
Каллас также посетила район, где в прошлом году бушевали лесные пожары, и посадила в Станице Луганской дерево, которое символизирует участие Эстонии в ликвидации последствий природного бедствия. Поскольку в районе конфликта нельзя было использовать самолеты для работ по тушению пожара, нанесенный ими ущерб был особенно масштабным. Погибли десятки людей. Министерство внутренних дел и Спасательный департамент Эстонии собрали необходимое снаряжение, которое в качестве гуманитарной помощи будет отправлено луганским спасателям.
Проекты в области помощи в деле развития и гуманитарной помощи были также одной из тем встречи с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем. Помимо прочего Эстония профинансировала проект по строительству ”последней мили” интернета в два села, что позволяет снабжать интернетом несколько школ, библиотек и медицинских учреждений, дает учащимся возможность участвовать в учебной работе через интернет и упрощает жизнь почти 14 000 человек.
”Эстония продолжает поддерживать Украину в рамках сотрудничества в деле развития. Наши проекты помогают смягчать неравные возможности доступа к образованию в кризисном регионе. Мы поддерживаем модернизацию 16 школ и детских садов в Донецкой и Луганской области. Мы обеспечиваем интернетом два села в окрестностях города Золотое, помогаем пожилым людям, которых затронул вооруженный конфликт и поддерживаем местных спасателей”, — описала Каллас помощь, которую Эстония оказывает пострадавшим от конфликта украинцам.
”Я хочу вернуться сюда, когда оккупация завершится. В этот день мы сможем сказать: это Европа — единая и свободная”, — добавила она.
Сегодня вечером Кая Каллас встречается в Киеве с крымскими татарами. Завтра у нее в плане встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.