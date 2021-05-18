18.05.2021, 22:00
В Финляндии не будут использовать вакцину J&J против коронавируса
Foto: Argo Ingver
Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии принял решение отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson (J&J) из-за риска образования тромбов. Об этом сообщается в опубликованном во вторник руководстве по использованию различных прививок от коронавируса, передает ТАСС.
Препарат британско-шведской компании AstraZeneca будет предлагаться только людям старше 65 лет. Людям младше 65 лет, которые уже получили свою первую прививку AstraZeneca, для второй дозы будут предложены препараты Pfizer или Moderna.
Препаратом AstraZeneca в Финляндии вакцинированы почти 356 тыс. человек. Вакцина Johnson & Johnson в Финляндии не применялась, она не была включена в программу вакцинации.