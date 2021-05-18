Европарламент одобрил выделение 17,5 млрд на переход стран ЕС к "зеленой экономике"

Средства из фонда будут тратиться на помощь жителям стран блока в поиске работы, повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников, "чтобы способствовать переходу европейской экономики к климатической нейтральности", то есть к состоянию, когда объемы выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами и лесами. Фонд будет помогать микропредприятиям, университетам и исследовательским центрам и поддерживать новые разработки в энергетической сфере.