18.05.2021, 20:53
EKRE и "Отечество" планируют инициировать вотум недоверия правительству(7)
Foto: Anette Parksepp
Заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE), руководитель ее парламентской фракции Хенн Пыллуаас заявил в социальных сетях, что EKRE начала консультации с Isamaa с целью выразить недоверие Кае Каллас и ее правительству, передает rus.err.
"Ситуация чрезвычайно обострилась из-за непонятного и безответственного поведения правительства Партии реформ и Центристской партии. Даже устойчивое развитие обороноспособности Эстонии было поставлено под сомнение", - написал Пыллуаас.
"Помимо сокращения оборонного бюджета, которое приведет первым делом к упразднению оркестра и капелланов Сил обороны, правительственные планы по урезанию расходов больно бьют по нашим семьям, детям и образованию, ставят крест на программах по обслуживанию дорог и строительству, а также другим ранее планируемым мерам, цель которых была оживить экономику, поддержать наших людей и обеспечить плавный выход из коронакризиса", - добавил Пыллуаас.