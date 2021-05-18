EKRE и "Отечество" планируют инициировать вотум недоверия правительству

"Ситуация чрезвычайно обострилась из-за непонятного и безответственного поведения правительства Партии реформ и Центристской партии. Даже устойчивое развитие обороноспособности Эстонии было поставлено под сомнение", - написал Пыллуаас.

"Помимо сокращения оборонного бюджета, которое приведет первым делом к упразднению оркестра и капелланов Сил обороны, правительственные планы по урезанию расходов больно бьют по нашим семьям, детям и образованию, ставят крест на программах по обслуживанию дорог и строительству, а также другим ранее планируемым мерам, цель которых была оживить экономику, поддержать наших людей и обеспечить плавный выход из коронакризиса", - добавил Пыллуаас.