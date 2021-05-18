На сайт tut.by в Беларуси завели уголовное дело. Сайт заблокирован, 13 сотрудников задержаны

Она говорит, что не может комментировать обвинения, выдвинутые комитетом госконтроля, потому что в редакции еще не знают, какие именно претензии ей предъявлены. Что касается блокировки сайта по требованию генпрокуратуры, то здесь tut.by обвинен в том, что освещал деятельность фонда BYSOL (это фонд, который собирает деньги пострадавшим на протестах, людям, которых уволили по политическим причинам; против основателей фонда возбуждено уголовное дело за "финансирование экстремизма" ).

"Все началось с того, что коллеги начали сообщать, что к ним пришли. К некоторым - департамент финансовых расследований комитета госконтроля, к некоторым - милиция. Сначала понять, что происходит, было невозможно, потом мы начали планировать работу в этих условиях, и тут нас заблокировали", - рассказывает журналистка tut.by Анна Калтыгина.

Юлия Чернявская, вдова основателя сайта Юрия Зиссера, пережила гипертонический криз и находится в больнице. Вместе с ней там находится оперативник, сообщает редакция.

В редакции сайта перестали отвечать на звонки, ее двери заклеены черным полиэтиленом. В tut.by говорят, что обыски прошли и в региональных редакциях.

Со ссылкой на материалы дела местные СМИ сообщают, что в числе его фигурантов — директор и главный бухгалтер издания.

Обыск прошел дома у журналистки сайта Елены Толкачевой и двух редакторок, Анны Руденко и Ольги Савкив. Процессуального статуса в деле у них нет. Сообщается также о задержании журналистов и фотографов, приехавших к редакции tut.by утром во вторник.

"Марина успела крикнуть, что она, директор ООО "Тут Бай Медиа" Людмила Чекина и главбух компании Анжела Ассад могут проходить по статье 243 УК", — пишет редакция tut.by в телеграм-канале.

Утром в редакцию tut.by в Минске пришли с обыском сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) комитета государственного контроля Беларуси. Также силовики пришли домой к нескольким журналистам, главному редактору tut.by Марине Золотовой и ее заместителю Максиму Гайко.

"Если подходить к делу формально, то многие, в том числе государственные СМИ, освещали его деятельность, но блокируют только нас", - говорит Калтыгина.

По-прежнему нет никакой ясности о том, что происходит с главным редактором издания Мариной Золотовой, гендиректором Милой Чекиной и главным бухгалтером Анжелой Ассад. "С обысками приходили к нашим редакторам и журналистам, изымали не только рабочую, но и личную технику, - говорит Калтыгина. - Их процессуальный статус неизвестен, но их обещали вызвать на допрос. Выбор довольно странный: они не должностные лица и не имеют отношения к редакционным бухгалтерии и финансам".

"Пока мы в подвешенном состоянии, - продолжает она. - Работаем в соцсетях, что будет дальше - не знаем. В стране с правовым дефолтом с нами возможно все".

После обысков департамент финансовых расследований сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении "должностных лиц" юридического лица "Тут Бай Медиа".

В заявлении говорится, что дело возбуждено по статье об уклонении от налогов в особо крупном размере. По версии следствия, сайт стал резидентом белорусского Парка высоких технологий, благодаря чему пользовался налоговыми льготами, но при этом им "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов" парка.

Связанное с сайтом юридическое лицо "необоснованно" пользовалось льготами и причинило крупный финансовый ущерб государству, заявили в ДФР, добавив, что устанавливают все обстоятельства и всех подозреваемых.

Позже министерство информации страны объявило о блокировке доступа к сайту. Как говорится в его заявлении, это было сделано из-за публикации материалов с "информацией от имени незарегистрированного фонда BYSOL". Сейчас сайт недоступен.

Заявление Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в видеообращении назвала происходящее "умышленным убийством" СМИ и сказала, что обсуждает "разгром" издания с представителями ЕС.