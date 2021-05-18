ФОТО | За лугами Пирита теперь ухаживают коровы

Сегодня на пастбища острова Кыркья на реке Пирита выпустили коров, чтобы они ухаживали за находящимися на острове лугами, которые отличаются богатым видовым многообразием.

”В Пирита сегодня день выпуска скота на пастбища — коровы шотландской горной породы и подтелки симментальской породы отправились на остров за Пиритаским монастырем щипать травку. Прошлогодний опыт выпаса скота подтверждает, что коровы — хорошие помощники по уходу за ландшафтом. По сравнению с прошлой весной луга острова Кыркья стали более открытыми и светлыми, потому что животные в прошлом году прекрасно боролись с разрастанием кустарника, а также вытоптали участки вокруг больших деревьев”, — рассказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. Сегодня в Пирита привезли 9 животных.

Помимо поддержания видового многообразия, животные в городе радуют глаз. Как считает старейшина, замечательно, что люди хотят посмотреть на проводящих лето на острове Кыркья животных. В прошлом году смотреть на животных приходили местные жители, группы из школ и детских садов, зарубежные туристы, любители природы, фотографы и кинематографисты.

”Я надеюсь, что посетители по-прежнему будут относиться к городским коровам с одобрением и рассматривать их на расстоянии. Кормить их или нарушать их покой иным образом запрещается”, — напомнил Лийнат.

Пастбища осрова Кырькя ограждены забором. Ограда сооружена и на берегу реки, чтобы держать животных в удалении от нее и предотвратить эрозию, а также обеспечить доступ посетителям.

Коров привезли в Пирита под руководством управы части города. Животные останутся на пастбищах острове Кыркья до осени.

Остров Кыркья, который находится в зоне ландшафтного заповедника, является местом с влажными пойменными лугами.