С четверга по воскресенье в Таллиннском ботаническом саду будут показывать сенполии

”Обилие сортов сенполий невероятно велико — в общей сложности выведено свыше 20 000 сортов, — пояснил ботаник Таллиннского ботанического сада Урмас Лаансоо. — Известно о простых, махровых, звездчатых, бороздчатых сортах, а также сортах с зеленой окраской лепестков. Наиболее редки сенполии с цветками серой или желтой окраски”.

По его словам, ежегодно по всему миру продается несколько миллионов сенполий общей стоимостью более 25 миллионов долларов США. Научное название род получил в честь барона Вальтера фон Сен-Поля (1860–1910), открывшего растение в естественной среде обитания в Танзании.

К роду сенполия (лат. Saintpaulia) семейства геснериевых (лат. Gesneriaceae), по последним данным, относится 20 видов, произрастающих в Восточной Африке. В природе сенполии растут в Танзании в горах Усамбара, а также в южной скалистой части Кении и в прибрежных лесах на поросших мхом камнях. Впервые сенполия была описана в 1893 году.

Помимо сенполий выставка также знакомит с другими представителями семейства геснериевых: петрокосмеями (Petrocosmea), синнингиями (Sinningia), кодонантами (Codonanthe), ахименесами (Achimenes), эсхинантусами (Aeschynanthus), стрептокарпусами (Streptocarpus), эписциями (Episcia), нематантусами (Nematanthus), хиритами (Chirita) и др.

На выставке сенполий в конференц-зале Пальмового дома может одновременно находиться до 30 человек. Таллиннский ботанический сад просит вас быть в маске и соблюдать правило 2+2. Вход на выставку с обычным билетом: 5,50 € для взрослых и 3 € для учащихся/пенсионеров.