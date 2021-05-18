В центре Таллинна устанавливают новые велопарковки. Смотрите, где они появятся!

”Вчера были установлены пять креплений фирмы Bikeep на велопарковке рядом с автобусной остановкой по адресу Пярнуское шоссе 82. Сегодня десять аналогичных элементов были установлены на велопарковке рядом со стадионом Калев. Следующими буду построены велопарковки в Полицейском парке, парках Фальги и Туви, каждая из которых будет оснащена креплениями для пяти велосипедов”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Кроме этого, в сотрудничестве с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства велопарковки будут установлены рядом с центром Forum, неподалеку от горки Мусумяги и рядом с Управой района Кесклинн по адресу Нунне 18.

Летом в ходе ремонта улицы Татари будет построена парковка рядом с магазином Rimi по адресу Татари 64, которая будет оснащена десятью креплениями фирмы Extery.

В начале года Управа района Кесклинн обратилась к жителям района и получила около 80 предложений о том, где могли бы появиться новые велосипедные парковки. Из них были претворены в жизнь предложения, отвечающие техническим требованиям и условиям охраны памятников старины.