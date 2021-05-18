ВИДЕО | Кылварт: Таллинн готов взять военный оркестр себе. Глава МВД согласен передать столице и оркестр полиции

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сегодня вышел с предложением взять оркестр Сил обороны на баланс Таллинна.

"Мы обсудили с коллегами и готовы сделать предложение принять с сентября оркестр Сил обороны в число учреждений культуры Таллинна, что позволит музыкантам продолжить свою основную деятельность", — написал мэр в социальных сетях и добавил, что в случае улучшения бюджетной ситуации в Силах обороны, столица готова вернуть оркестр обратно.

Министр внутренних дел Эстонии согласен передать оркестр PPA "куда угодно", если тем самым удастся сохранить этот профессиональный коллектив. "Я сегодня как раз об этом с мэром Таллинна и говорил, ведя речь об объединенном оркестре", — сказал Яани.

Как уже сообщалось, в результате расформирования двух оркестров без работы могут остаться более 70 музыкантов.