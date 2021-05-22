Каллас в интервью RusDelfi: можно объединить посты президента и премьер-министра

Как вы оцениваете назначение Юри Ратаса спикером Рийгикогу?

Это высокий пост, престижное место.

В том то и дело, а ведь еще недавно он покинул кабинет премьер-министра из-за коррупционного скандала.

Он сейчас председатель партии. Это и определяет его будущую политическую позицию. Это решение Центристской партии. У них 25 человек в парламенте, у нас 34. Если Юри Ратас руководитель партии, то фракция должна его назначить.

Это не удар по репутации парламента?

Наша фракция и их фракция так решили, значит, этот вопрос обсуждался и получил свою оценку.

Кто будет следующим президентом Эстонии?

Понятия не имею.

Вы хотите стать президентом?

Нет. Я не хочу.

Почему?

Мы не можем иметь два поста одновременно: премьер-министра и президента.

В Конституции ведь нет такого закона.

Да, такого закона нет. В данный момент не думаю, что нашей партии разумно было бы выдвигать своего кандидата.

Юри Ратас был бы хорошим президентом?

У него есть политические предпосылки для этого. Посмотрим, какие будут мнения и голоса.

Вы бы проголосовали за него?

Еще не знаю, посмотрим.

Сейчас многие спорят, что должен делать президент. Объединять общество, обращать внимание на проблемы, решать их. Как вам кажется, какая главная задача президента Эстонской Республики?

К сожалению, это церемониальная должность.

К сожалению?

Да. Люди хотят прямых выборов президента. Я согласен. Однако при этом часть исполнительной власти нужно передать президенту. Нет смысла проводить общенародные выборы человека, который имеет только представительские функции.

Я в 2002 году говорил: давайте объединим премьер-министра и президента. Как на Кипре, например. Тогда будет смысл делать прямые выборы президента. Будет правительство и президент. Но эта система имеет определенные недостатки. В Европе наиболее стабильная демократия в тех странах, где монархия. В Великобритании, в Голландии, в Норвегии.

В Голландии, между прочим, задумываются над прямыми выборами премьер-министра.

Вы поддерживаете прямые выборы премьера?