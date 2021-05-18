Несмотря на санкции, во время чемпионата мира в Риге вывесят российские флаги

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В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) росcийским спортсменам до декабря 2022 года запрещено выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако во время чемпионата мира по хоккею, который стартует в Риге 21 мая, российские флаги на улицах латвийской столицы все же появятся.