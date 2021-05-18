18.05.2021, 16:40
Несмотря на санкции, во время чемпионата мира в Риге вывесят российские флаги(26)
Foto: Peter Kovalev/TASS
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) росcийским спортсменам до декабря 2022 года запрещено выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако во время чемпионата мира по хоккею, который стартует в Риге 21 мая, российские флаги на улицах латвийской столицы все же появятся.
в Рижской думе пояснили, что запрет на использование флага касается только места проведения турнира — на ледовой арене, где будет проводить матчи российская команда, флага РФ не будет. Однако в уличном оформлении Риги, посвященном чемпионату мира, ему выделено место, сообщает Delfi Латвия.
Самоуправление подчеркнуло, что при украшении города согласовывает свои шаги с организаторами ЧМ-2021, поэтому все действия соответствуют правилам.
Чемпионат мира в Риге начинается 21 мая. В матче открытия мирового первенства россияне сыграют с Чехией.