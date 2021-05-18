В планах министерств - сократить более 70 оркестрантов. Подходящих им вакансий сейчас всего десять

Заместитель гендиректора PPA Янне Пикма подтвердила, что в оркестре полиции работает 34 человека, а его годовой бюджет составляет почти полмиллиона евро.

"Сейчас оркестр зарабатывает в год около 20 000 евро, что даже близко не покрывает расходы на зарплату и другие экономические расходы. Зарплаты и другие расходы оркестра покрываются из бюджета полиции, то есть из того же самого фонда зарплаты, из которого выплачивается заплата полицейским и пограничникам, приобретается форменная одежда и оплачивается топливо для служебных автомобилей. Государство деятельность оркестра не поддерживает", — рассказала Пикма.

Пикма также добавила, что гендиректор PPA Эльмар Вахер сделал вчера министру внутренних дел предложение рассмотреть вопрос объединения бюджеов оркестров Сил обороны и полиции. "Мы очень надеемся, что сможем найти решение, которое пойдет на пользу традиции духовой музыки".

Вакансий для музыкантов немного

В случае ликвидации оркестров Сил обороны и PPA без работы останутся свыше 70 музыкантов. Советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Коол констатировал, что у всех участников оркестров различный рабочий стаж, опыт, образование и планы, поэтому нельзя сказать, что все сокращаемые захотят и в будущем зарабатывать на хлеб в роли музыканта.

Как правило, в оркестры не набирают по объявлению на порталах. "Многие музыканты работают в нескольких местах, возможно, что и данные музыканты также являются участниками нескольких коллективов", — сказал он.

Трудно сказать, сколько из сокращаемых оркестрантов захотят преподавать музыку в учебных заведениях. "Сейчас вакансий, связанных с преподаванием музыки в кружках и учебных заведений, десять. Нельзя утверждать, что эти люди умеют только играть на духовом инструменте, у них может быть и другая специальность", — предположил Коол.

"В любом случае, советуем людям, которые получили извещение о сокращении, прийти к нам, так как человеку с извещением на руках Касса по безработице предлагает ряд услуг, например, обучение", — отметил Коол.