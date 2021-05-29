Новости Эстонии
29.05.2021, 13:58

Хотите ребенка, но не хотите вступать в брак? В Эстонии создан первый в своем роде сервис для состоятельных мужчин и женщин, которые хотят иметь детей

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Ирис Кюбарсепп
KRISTJAN JÄRVAN
KRISTJAN JÄRVAN
Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht
Онлайн-платформа Imortalis помогает женщине, желающей иметь ребёнка, найти обеспеченного мужчину, готового поддержать её материально и помочь в воспитании ребёнка. Создатель платформы Кристьян Ярван в нескольких словах объяснил, как она будет работать. Какими же будут главные детали соглашения сторон?

Интернет-портал, созданный эстонцем Кристьяном Ярваном, предлагает интересную услугу — женщин, желающих иметь детей, знакомят с богатыми мужчинами. Будущие родители подписывают между собой договор. Для женщин эта платформа бесплатна, а мужчины могут выбрать между двумя годовыми пакетами: Стандарт за 999 евро и Премиум за 9999 евро. Стандартный пакет — доступ к базе данных. ”Премиум — индивидуальное обслуживание, как в банке”, — объясняет Кристьян Ярван.

Кому пригодится Imortalis?

Платформа объединяет людей, которые хотели бы иметь ребёнка, но не нашли подходящего партнёра или не сошлись с ним в образе жизни. Более высокий доход, разумеется, даёт возможность обеспечить ребёнку хорошее детство.

Почему вы начали этим заниматься?

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