29.05.2021, 13:58
Хотите ребенка, но не хотите вступать в брак? В Эстонии создан первый в своем роде сервис для состоятельных мужчин и женщин, которые хотят иметь детей(121)
Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht
Онлайн-платформа Imortalis помогает женщине, желающей иметь ребёнка, найти обеспеченного мужчину, готового поддержать её материально и помочь в воспитании ребёнка. Создатель платформы Кристьян Ярван в нескольких словах объяснил, как она будет работать. Какими же будут главные детали соглашения сторон?