Число случаев индийского штамма COVID-19 в Эстонии растет, индекс R снижается. Где заражаются люди, и в каких уездах выросла заболеваемость?

По данным Департамента здоровья, один из четырех случаев связан со вариантом B.617.1 и три — с вариантом B.1.617.2, который Всемирная организация здравоохранения назвала вызывающим опасения (Variant of Concern — VOC).

По состоянию на конец прошлой недели всего секвенированию было подвергнуто 5722 положительных проб на коронавирус. Было выявлено 3792 случаев британского штамма, 66 — южноафриканского.

По данным департамента, на минувшей неделе чаще всего жители Эстонии заражались в семейном кругу (41%) и на работе (14%), причем доля инфицированных на работе выросла за неделю почти на 2%.

Далее в списке идут детские и учебные заведения (3,4%), зарубежные поездки (2,7%), социальные и медицинские учреждения (2,1%).

Заболеваемость выросла в следующих уездах: Ида-Вирумаа (37%), Тартумаа (19%), Валгамаа (16,4%) и Пярнумаа (7,8%).

Коэффициент репродукции (заражаемости) R в среднем по Эстонии составляет 0,92, он вновь снизился (на прошлой неделе его значение равнялось 0,95). Во многом снижение R обусловлено эпидемиологической ситуацией в Харьюмаа.

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