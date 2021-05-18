Российские военные следят за британским фрегатом в Чёрном море, хотя он им ”даже нервы пощекотать не может”(9)
Британский фрегат HMS Trent по Дарданеллам и Босфору прибыл в регион в воскресенье в связи с высокой напряжённостью в отношениях России и Украины и невнятными намерениями Кремля.
Несмотря на то, что российские военные отслеживают каждое движение патрульного судна Королевского флота, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов говорит, что для россиян оно ”не представляет серьёзной угрозы”.
”Я бы даже не сказал, что у британцев получится нам нервы пощекотать, — отметил он в интервью ”Интерфаксу”. — Может быть, если только пятку немного”.
Британский военный корабль направляется в Одессу, где в рамках поддержания безопасности и стабильности в регионе будет действовать вместе с НАТО и региональными партнёрами.
”А если в Чёрное море заходит какой-то серьёзный корабль, и есть непосредственная угроза, то можно следить оружием — выдаются целеуказания береговым ракетным комплексам и авиации, которые находятся в дежурном режиме”, — сказал Комоедов.
HMS Trent дислоцирован в южной Европе, в августе его состав проходил службу Африке, к настоящему времени побывал в Алжире, проводил учения в Тунисе и работал с НАТО.
Национальный центр управления обороной РФ подтвердил, что отслеживает судно Королевских военно-морских сил.
”Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля "Трент" ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Черного моря 16 мая 2021 года", — говорится в сообщении центра.
Бывший начальник штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко сказал ”Интерфаксу”, что HMS Trent ”встретили” у пролива Босфор и с тех пор за ним наблюдают при помощи радиотехнических средств.
”Корабли Черноморского флота России постоянно находятся рядом, пока иностранные боевые корабли не покинут акваторию”, — цитирует Кравчено информационное агентство.
”Большой угрозы для нас нет. Конечно, это неприятно. Отвлекаться придется, следить за ними — что они собираются делать в Чёрном море”, — говорит Кравченко.
В Чёрное море базирующийся в Гибралтаре HMS Trent прибыл вслед за патрульным кораблём береговой охраны США — Hamilton.
В конце этого месяца за ними последуют авианосец HMS Queen Elizabeth и британская авианосная ударная группа (CSG). Однако авианосец не будет заходить в Чёрное море, потому что это нарушит международные договоры.
На днях российские военные сообщили, что следят за действиями патрульного корабля военно-морских сил Франции Commandant Birot, зашедшего в акваторию Чёрного моря. В течение трёх дней российские военные сообщали, что истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух для сопровождения самолётов ВВС Франции над Чёрным морем.
В апреле на границе с Украиной были сосредоточены российские войска, а в Крыму были проведены крупномасштабные учения с участием 10 000 солдат, 40 военных кораблей и 200 самолётов. С тех часть российских войск была отозвана.
Однако на Западе по-прежнему обеспокоены намерениями Владимира Путина относительно Украины, поэтому в этот регион перебрасываются значительные военные силы и техника.
Керченский пролив между Чёрным и Азовским морем и участок береговой линии Крымского полуострова были закрыты для иностранных военных кораблей в связи с обострением ситуации в прошлом месяце, и остаются таковыми до сих пор.
После данного Владимиром Путиным в апреле приказа блокировать стратегически важный Керченский пролив опасения по поводу возможного вторжения России только усилились.
Российские военные корабли заняли свои позиции 16 апреля, взяв под контроль пролив и перекрыв доступ с моря к юго-восточному побережью Украины и восточной части Крыма.
Кремль подтвердил, что до середины октября всем иностранным и украинским военным судам запрещено проходить из Чёрного в Азовское море. При этом коммерческие рейсы разрешены.
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