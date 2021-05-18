Российские военные следят за британским фрегатом в Чёрном море, хотя он им ”даже нервы пощекотать не может”

Британский фрегат HMS Trent по Дарданеллам и Босфору прибыл в регион в воскресенье в связи с высокой напряжённостью в отношениях России и Украины и невнятными намерениями Кремля.

Несмотря на то, что российские военные отслеживают каждое движение патрульного судна Королевского флота, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов говорит, что для россиян оно ”не представляет серьёзной угрозы”.

”Я бы даже не сказал, что у британцев получится нам нервы пощекотать, — отметил он в интервью ”Интерфаксу”. — Может быть, если только пятку немного”.





Британский военный корабль направляется в Одессу, где в рамках поддержания безопасности и стабильности в регионе будет действовать вместе с НАТО и региональными партнёрами.

”А если в Чёрное море заходит какой-то серьёзный корабль, и есть непосредственная угроза, то можно следить оружием — выдаются целеуказания береговым ракетным комплексам и авиации, которые находятся в дежурном режиме”, — сказал Комоедов.

HMS Trent дислоцирован в южной Европе, в августе его состав проходил службу Африке, к настоящему времени побывал в Алжире, проводил учения в Тунисе и работал с НАТО.

Национальный центр управления обороной РФ подтвердил, что отслеживает судно Королевских военно-морских сил.

”Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля "Трент" ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Черного моря 16 мая 2021 года", — говорится в сообщении центра.

Бывший начальник штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко сказал ”Интерфаксу”, что HMS Trent ”встретили” у пролива Босфор и с тех пор за ним наблюдают при помощи радиотехнических средств.

”Корабли Черноморского флота России постоянно находятся рядом, пока иностранные боевые корабли не покинут акваторию”, — цитирует Кравчено информационное агентство.

”Большой угрозы для нас нет. Конечно, это неприятно. Отвлекаться придется, следить за ними — что они собираются делать в Чёрном море”, — говорит Кравченко.