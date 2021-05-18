Руководитель рабочей группы по вакцинации извинился перед жителями Эстонии за провальное решение

”Мы приносим свои извинения тем пользователям, которым приходится ждать в общей очереди, чтобы воспользоваться другими услугами портала для пациентов”, — говорится в заявлении Сеэра.

Он признает, что решение, когда дигитальное пространство для ожидания расположено перед порталом пациентов, а не перед дигитальной регистратурой, оказалось провальным. ”На тот момент это казалось хорошим вариантом. Если смотреть задним числом, то решение было бы иным”, — признал он.

По его словам, что-то менять сейчас нецелесообразно, поскольку это может занять столько времени, что ситуация с высоким спросом уже разрешится сама собой.