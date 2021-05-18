МНЕНИЕ | Харри Тийдо: нарвские последователи EKRE однажды окажутся людьми с неправильными именами и фамилиями

Мне один доброжелатель прислал ссылку на радиошоу партии EKRE ”Räägime asjast” от 21 марта. Как всегда, в программе участвовали отец и сын Хельме, также к ним присоединился Хенн Пыллуаас.

Старший Хельме начал сгущать краски и рисовать возможное темное будущее, что если всех людей заменить здесь (в смысле, не в студии, где велся разговор, а в Эстонии), то Брюссель скажет нам, что для них неважно, правят ли страной этнические эстонцы, и фамилия премьера Каллас. Для них всё равно, будь это, например, некто Шевцов или еще кто-нибудь еще, даже Мугабе.

Так что рано или поздно неэстонские активисты обнаружат, что, проголосовав за EKRE, они могут превратиться в персонажей с неправильным именем и национальностью. Когда такое понимание возникает, это может привести к глубокому негодованию.