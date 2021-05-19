19.05.2021, 08:20
Депутат, незаконно построивший на пляже в Виймси пристань, получил 800 евро штрафа(5)
Foto: Tiit Blaat
Депутат волостного собрания Валдур Кахро (Партия реформ), незаконно построивший на пляже в Виймси пристань, получил за это штраф в размере 800 евро, сообщает Eesti Päevaleht.
По словам руководителя Харьюмааского бюро Департамента окружающей среды Тармо Техва, производство о проступке было завершено и Кахро как физическое лицо получил штраф в размере 800 евро.
По этому же делу в департаменте ведется административное производство, которое упирается в решение волости. Кахро желает узаконить постройку, а волость, во главе которого стоят его однопартийцы, пока не вынесла своего решения.
Как писал Delfi в конце прошлого года, влиятельный депутат волостного собрания реформист Валдур Кахро противоправно построил на пляже в Виймси пристань и хочет ее задним числом узаконить. 1205 жителей Виймси поставили против этого свои подписи.