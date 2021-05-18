Борис Шипунов: ждем открытия границ! Во всех смыслах (продолжение)

Я так понимаю, что Эстонский Футбольный Союз вам не очень помогает? А как обстоит дело с другими федерациями?

Дальше - интереснее: Литва, Латвия, Беларусь сказали, что играют и будут играть в БФЛ, но какой-то нехороший фон идет - вам нужно с Эстонией договориться. У нас есть местная поговорка: «Один не хочет - два не смогут», вот в такой истории мы находимся с нашей любимой федерацией.

Касаемо этого проекта, что будет дальше?

Мы ждем открытия границ. Мы ждем разрешения ситуации с вакцинациями, чтобы границы можно было пересекать, и от этого будем отталкиваться. Если сейчас в мае откроются границы, то мы будем разговаривать с клубами насчет связующего турнира Baltic Futsal Cup примерно в середине июня. И на осень планировать старт полноценного сезона.

От Эстонии играют «Космос» и «Нарва Юнайтед». Вернусь к «Виимси», почему они не играют? Они же флагман эстонского футзала.

Потому что проще делать первый шаг с единомышленниками. Какого-то взаимного контакта с руководством «Виимси» у нас не сложилось. Я реалист, не расстраиваюсь и не радуюсь по этому поводу. Мы готовы ко всем сценариям, но для этого должен быть импульс от клуба, который понимает, что ему это надо. Сейчас ситуация такая, что если у нас было бы три клуба, то мы должны были бы сесть на телефон и предлагать поиграть у нас. Но ситуация другая: те, кому это интересно, сами связываются с нами, наши адреса общедоступны, мы все друг друга знаем. Из Литвы новый клуб проявил интерес, мы договорились, даем им пакет документов, он достаточно увесистый, там расписано, что мы делаем, что делают они, чтобы все понимали, что мы участники одного процесса.

Чтобы закончить эту тему: какие клубы из Латвии и Литвы принимают участие? Это топовые, или не топовые клубы?