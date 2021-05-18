Борис Шипунов: ждем открытия границ! Во всех смыслах.
Я так понимаю, что Эстонский Футбольный Союз вам не очень помогает? А как обстоит дело с другими федерациями?
Дальше - интереснее: Литва, Латвия, Беларусь сказали, что играют и будут играть в БФЛ, но какой-то нехороший фон идет - вам нужно с Эстонией договориться. У нас есть местная поговорка: «Один не хочет - два не смогут», вот в такой истории мы находимся с нашей любимой федерацией.
Касаемо этого проекта, что будет дальше?
Мы ждем открытия границ. Мы ждем разрешения ситуации с вакцинациями, чтобы границы можно было пересекать, и от этого будем отталкиваться. Если сейчас в мае откроются границы, то мы будем разговаривать с клубами насчет связующего турнира Baltic Futsal Cup примерно в середине июня. И на осень планировать старт полноценного сезона.
От Эстонии играют «Космос» и «Нарва Юнайтед». Вернусь к «Виимси», почему они не играют? Они же флагман эстонского футзала.
Потому что проще делать первый шаг с единомышленниками. Какого-то взаимного контакта с руководством «Виимси» у нас не сложилось. Я реалист, не расстраиваюсь и не радуюсь по этому поводу. Мы готовы ко всем сценариям, но для этого должен быть импульс от клуба, который понимает, что ему это надо. Сейчас ситуация такая, что если у нас было бы три клуба, то мы должны были бы сесть на телефон и предлагать поиграть у нас. Но ситуация другая: те, кому это интересно, сами связываются с нами, наши адреса общедоступны, мы все друг друга знаем. Из Литвы новый клуб проявил интерес, мы договорились, даем им пакет документов, он достаточно увесистый, там расписано, что мы делаем, что делают они, чтобы все понимали, что мы участники одного процесса.
Чтобы закончить эту тему: какие клубы из Латвии и Литвы принимают участие? Это топовые, или не топовые клубы?
Топовые и крепкие. Среди них чемпионы своих стран. В Латвии - «Петров». В Литве -«Витис», который переименовался сейчас в «Жальгирис» и они пошли по пути взаимодействия с баскетбольным клубом. Это мегаход, просто аплодирую ребятам, о чем я и сказал владельцу клуба Дарюсу Гурскису. Поздравил его и с победой в чемпионате, и с таким достижением. Это серьезный шаг, но они активно работают. Тоже человек с огромной энергией, который вопреки всем обстоятельствам движется вперед.
А «Космос» не хочет в Эстонии с «Левадией» объединиться? Это просто пример, теоретически.
Это было бы здорово с любым клубом, и сейчас может наметиться взаимодействие по детям. У нас есть маленькие «космонавтики», они большие молодцы, которые вопреки всему занимаются.
Детская футзальная секция?
Да. И здесь у нас очень плотное взаимодействие с футбольным клубом «Арарат», огромное спасибо за их усилия. И тренерский состав очень внимательный и чуткий, и я надеюсь, что и мы, и «Арарат» будем получать от этого всевозможные плюсы, как эмоциональные, так и спортивные. К сожалению, эта зима была сложная: мы полтора раза в зал смогли зайти – нас то пустят, то выгонят из-за ограничений. Надеюсь, что ситуация чуть стабилизируется, и мы следующей зимой уже полноценно для расширения технических навыков ребят из «Арарата» будем привлекать их на наши тренировки. Ведь в футзале другой комплекс упражнений, другая техника, другое внимание.