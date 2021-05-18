СУПЕР: 14-летняя Энели Ефимова пробилась в финал чемпионата Европы с рекордом Эстонии

В предварительном заплыве молодая пловчиха показала 14-й результат - 1.07,15, а в полуфинале она установила новый рекорд Эстонии и пробилась в финал чемпионата Европы - 1.06,47! Ефимова улучшила свой собственный рекорд страны, установленный в апреле (1.06,82).

Две Ефимовых в финале

В финал чемпионата Европы Энели вошла с седьмым результатом. Лучшее время в полуфинале показала 22-летняя шведка Софи Ханссон - 1.05,69. В финальном заплыве выступят также две итальянки, две британки, ирландка и титулованная россиянка Юлия Ефимова.

Энели Ефимова - самая молодая участница финального заплыва. Самая опытная финалистка 29-летняя Юлия Ефимова.

Медали чемпионата Европы на дистанции 100 метров брассом будут разыграны в Будапеште 19 мая.

Зирк штампует рекорды

В полуфинале чемпионата Европы на дистанции 200 метров баттерфляем выступал Крегор Зирк, установивший в предварительном заплыве рекорд страны - 1.57,56. В полуфинальном заплыве 21-летний тартусец улучшил свой результат - 1.56,43. К сожалению, в финал он не попал, заняв 10-е место.

Накануне Зирк дважды улучшал в венгерской столице рекорд Эстонии на дистанции 400 метров вольным стилем. С результатом 3.48,35 он занял 8-е место. Золото чемпионата Европы в этом виде программы завоевал россиянин Мартин Малютин - 3.44,18.