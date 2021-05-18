14-летняя Ефимова пробилась в полуфинал чемпионата Европы. У Зирка очередной рекорд

Ефимова на дистанции 100 метров брассом показала в предварительном заплыве 14-й результат - 1.07,15. Полуфинал состоится вечером в 19:31.

Зирк на дистанции 200 метров баттерфляем установил новый рекорд Эстонии - 1.57,56. Со своего прежнего достижения он сбросил почти полсекунды. В полуфинал - он состоится в 19:39 - тартуский пловец вошел с 15-м результатом.

Накануне Зирк дважды улучшал в венгерской столице рекорд Эстонии на дистанции 400 метров вольным стилем. С результатом 3.48,35 он занял 8-е место. Золото в этом виде программы завоевал россиянин Мартин Малютин - 3.44,18.