Достаточно ли вакцинации против коронавируса? Уроки Чили и Израиля

По эффективности программ вакцинации от COVID-19 выделяются три страны: Израиль, Чили и Великобританию. Всем трем удалось вакцинировать впечатляюще высокий процент населения, но подходы к контролю над распространением вируса были разными.

Израиль добился таких успехов, что в стране снова разрешены лекции в университетах, концерты и другие общественные мероприятия, а также открылись рестораны и бары. В Чили, напротив, резко возросло количество заражений, и вводятся новые ограничения.

В Великобритании резко упали смертность и количество госпитализаций, но время покажет, что произойдет в Англии после ослабления ограничений 12 апреля (у Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии свои собственные графики смягчения ограничений). Последует Британия мрачному примеру Чили или более отрадному примеру Израиля? Скоро выяснится.