Председатель спецкомиссии: с расходами Ратаса остаются "непонятки"(4)
После того как в Eesti Ekspress вышла статья про Юри Ратаса, Одинец сказал, что приведённые в ней факты вызывают сомнения в законности расходов премьер-министра и глубоко ущемляют чувство справедливости многих людей.
Выслушав объяснения бывшего премьер-министра, Одинец своего мнения не изменил, так как, по его словам, по крайней мере некоторые обозначенные в статье расходы по-прежнему вызывают сомнения.
”И так называемый алкоголь в машину, и так называемая кампания с кренделями. Остаются непонятки, кто, сколько раз и как ужинал в ресторане в гостинице на Сааремаа”, — перечисляет он.
Одинец считает, что к бывшему премьер-министру остаётся много вопросов несмотря на то, что, по словам Юри Ратаса, все расходы были сделаны в соответствии с законами и бюджетом, который был ему предоставлен.
Подобная ситуация, считает председатель спецкомиссии, является примером JOKK — juriidiliselt on kõik korrektne (юридически всё корректно — RusDelfi).
”Юридически всё корректно, но на самом деле даже те правила внутреннего распорядка госканцелярии, на которые ссылается бывший премьер-министр и которые регулируют такие расходы, тоже говорят о том, что любые расходы, которые делает премьер-министр, должны быть целесообразны с экономической точки зрения и должны быть экономны”, — объясняет Одинец.
Уже исходя из этого, считает он, можно предъявить претензии к очень многим расходам, которые сделал бывший премьер-министр.
На пятничном заседании комиссии ситуацию рассмотрели в целом, хотя и остановились на некоторых отдельных фактах, указанных в статье, однако никаких конкретных выводов сделано не было. После заседания некоторые члены комиссии высказали свою личную точку зрения, но, как председатель комиссии, Одинец сделал предложение продолжить обсуждать эту тему и пригласить на следующее заседание государственного секретаря и работников государственной канцелярии, ”которые непосредственно занимались обслуживанием премьер-министра, когда им был Юри Ратас”.
Эта встреча запланирована на 31 мая, так как на этой неделе госсекретарь находится в Португалии, а следующая неделя свободна от заседаний. За это время, по словам Одинца, ничего не изменится, факты останутся фактами.
”Очень важно понять систему в целом, как она работает в государственной канцелярии, потому что такое может произойти и с нынешним премьер-министром, и с будущими премьер-министрами”, — высказывает опасение он.
Одинец также добавляет, что нельзя говорить о том, что после случившегося прошло несколько лет. Юри Ратас прекратил работу на посту премьер-министра только в январе, именно в это время журналисты и начали вести расследование. Оно заняло у них очень много времени, так как документов, счетов и чеков очень много, и сложно разобраться, какие расходы принадлежат премьер-министру, а какие являются общими расходами госканцелярии.
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