Председатель спецкомиссии: с расходами Ратаса остаются "непонятки"

После того как в Eesti Ekspress вышла статья про Юри Ратаса, Одинец сказал, что приведённые в ней факты вызывают сомнения в законности расходов премьер-министра и глубоко ущемляют чувство справедливости многих людей.

Выслушав объяснения бывшего премьер-министра, Одинец своего мнения не изменил, так как, по его словам, по крайней мере некоторые обозначенные в статье расходы по-прежнему вызывают сомнения.

”И так называемый алкоголь в машину, и так называемая кампания с кренделями. Остаются непонятки, кто, сколько раз и как ужинал в ресторане в гостинице на Сааремаа”, — перечисляет он.

Одинец считает, что к бывшему премьер-министру остаётся много вопросов несмотря на то, что, по словам Юри Ратаса, все расходы были сделаны в соответствии с законами и бюджетом, который был ему предоставлен.

Подобная ситуация, считает председатель спецкомиссии, является примером JOKK — juriidiliselt on kõik korrektne (юридически всё корректно — RusDelfi).

”Юридически всё корректно, но на самом деле даже те правила внутреннего распорядка госканцелярии, на которые ссылается бывший премьер-министр и которые регулируют такие расходы, тоже говорят о том, что любые расходы, которые делает премьер-министр, должны быть целесообразны с экономической точки зрения и должны быть экономны”, — объясняет Одинец.

Уже исходя из этого, считает он, можно предъявить претензии к очень многим расходам, которые сделал бывший премьер-министр.

На пятничном заседании комиссии ситуацию рассмотрели в целом, хотя и остановились на некоторых отдельных фактах, указанных в статье, однако никаких конкретных выводов сделано не было. После заседания некоторые члены комиссии высказали свою личную точку зрения, но, как председатель комиссии, Одинец сделал предложение продолжить обсуждать эту тему и пригласить на следующее заседание государственного секретаря и работников государственной канцелярии, ”которые непосредственно занимались обслуживанием премьер-министра, когда им был Юри Ратас”.