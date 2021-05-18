Заблокирован один из крупнейших белорусских новостных сайтов Tut.by

Tut.by недоступен у пользователей из всех стран (в том числе при использовании VPN).

Однако у сайта появилось ”зеркало” по даресу www.tutby.news.

18 мая в редакции и у журналистов Tut.by прошли обыски. Комитет государственного контроля (структура, занимающаяся обеспечением экономической безопасности страны) заявил, что в отношении руководства Tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов в особо крупном размере.